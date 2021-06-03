Российских водителей предупредили о новом штрафе

Российские водители могут столкнуться с новым штрафом — за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом предупредил портал Autonews.ru.

Сейчас в законе нет специальной статьи за превышение допустимой средней скорости, и водителей наказывают по такому же принципу, что и за «мгновенное» превышение. «Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 километров в час, сначала на 30 километров в час, а потом на 70 километров в час быстрее, ему, скорее всего, придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 километров в час — 1500 рублей», — объясняет Autonews.

Как объяснили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око», речь идет о нарушении статьи 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения»). Средняя скорость — это метод измерения скорости транспортного средства с помощью двух синхронизированных камер, которые установлены в начале и в конце участка контроля. «Он основан на формуле: V=S/t, то есть скорость определяется исходя из времени, за которое проходится определенное расстояние», — говорится в публикации. На практике первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, вторая — время выезда за его пределы.