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Автомобилистов предупредили о новом штрафе

Москва24иещё 5
4 часа назад
В России планируют установить административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око".
Автомобилистов предупредили о новом штрафе
Фото: ТАССТАСС
В Ассоциации рассказали, что комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку. Их можно использовать для выявления нарушений с последующим привлечением к административной ответственности в соответствии со статьей 12.9 КоАП. Вопрос о внесении изменений в Кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.
Производители убеждены, что фотовидеофиксаторы демонстрируют максимальную эффективность для поддержания безопасности на дороге.
"На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%", – подчеркнули в "Око".
Ранее стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
По мнению автоэксперта Владимира Сажина, снижение нештрафуемого порога позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах. Он отметил, что опыт зарубежных стран однозначно подтверждает продуктивность таких изменений.
Автоновости,Марат Хуснуллин,Минюст РФ,Минтранс РФ,МВД,
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