В России запустили сборку нового Hyundai Tucson

Первые Hyundai Tucson российской сборки сошли с конвейера калининградского «Автотора». Как сообщает пресс-служба предприятия, подготовка к запуску модели велась несколько месяцев: изменения в конструкции кроссовера потребовали новой оснастки, которую спроектировали и изготовили по заказу автозавода. Производство запустили в срок и в соответствии с требованиями Hyundai по качеству сборочного процесса и готовой продукции.

Фото: © Автотор © Автотор

В числе принципиальных отличий нового Tucson от кроссовера предыдущего поколения — увеличенная подмоторная рама иной конструкции и измененная геометрия задней подвески, а также ряд новых решений в интерьере и экстерьере, которые потребовали дополнительных операций на конвейере. Все они были отработаны в процессе подготовки к запуску серийного производства.

Автотор

Ранее сообщалось, что первую партию Hyundai Tucson нового поколения привезли в Россию с завода в Южной Корее, однако уже в ближайшее время начнутся отгрузки кроссоверов российской сборки. Новый Tucson доступен с базовым двухлитровым «атмосферником», знакомым по модели Elantra, который выдает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод передний или полный с муфтой на задней оси.

Также на старте продаж доступна версия с турбодизелем 2.0 на 186 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позднее появится и самый мощный вариант с 2,5-литровым бензиновым агрегатом, развивающим 190 лошадиных сил.