"Око" накажет иначе: штрафовать водителей начнут за среднюю скорость

В России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Отмечается, что речь идет об одном виде нарушения правил — превышении установленной скорости движения.

Комплексы контроля средней скорости уже прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за нарушения правомерно согласно статье 12.9 КоАП, уточнили в ассоциации.

«На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», — сообщили в «Око».

Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.

Согласно документу, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смертью — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы. Также увеличена верхняя планка штрафа за такое правонарушение — с 300 тысяч до полумиллиона рублей, сообщает агентство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние пять лет в некоторых субъектах фиксируется кратный рост числа повторных преступлений по ст. 264.1. В 2020 году доля таких нарушителей в целом по России составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности, в Волгоградской области — 25%, Мурманской области — 30%, Удмуртии— 49%.

Ранее в Минздраве РФ предложили ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии. В ведомстве уже подготовили проект приказа, который вносит соответствующие изменения в действующий порядок проведения обязательного освидетельствования водителей.

В министерстве пояснили, что при употреблении психоактивных веществ на определённой стадии происходит нарушение ситуационного контроля и снижение критических способностей. В связи с этим сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения нередко является симптомом наркологического расстройства.

Министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению заместителя главы ведомства Евгения Забарчука, такая мера поможет усовершенствовать порядок принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — уточнил он.

По словам замглавы, сейчас исполнительные листы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении ПДД составляют значительную часть поступающих в службу документов. Работа по этим нарушениям ведется судебным приставом-исполнителем, который направляет необходимые запросы в банки и кредитные организации.

Согласно опросу «Авито», почти треть автомобилистов России считает, что за прошедший год хотя бы раз получали несправедливо выписанный дорожный штраф.

Отечественные автолюбители продолжают применять различные законодательные лазейки, чтобы безнаказанно нарушать правила дорожного движения (ПДД).

В большинстве случаев граждане снимают транспортное средство с учета ГИБДД , регистрируют автомобили в компаниях-однодневках, а также используют фальшивые договоры купли-продажи. Подобные мошеннические схемы могут привести к ДТП. Кроме того, автомобилист может демонстрировать сотрудникам старое СТС, которое зачастую не проверяется, передает РИА Новости.

Отдельная категория водителей убирает номерные знаки и намеренно вводит инспекторов в заблуждение, что машина была приобретена совсем недавно. Согласно закону можно передвигаться на автомобиле без номеров в течение десяти дней после покупки, а при наличии договора купли-продажи (пусть и фальшивого) штрафовать нарушителя нет оснований.

До конца года на территории всей России будет развернута система "Паутина". Она предназначена для отслеживания и поиска автомобилей, находящихся в розыске, а также скрывшихся с места ДТП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Предполагается, что все необходимое программное обеспечение заработает в декабре. Сейчас по всей стране ведется работа по развертыванию сервиса. Он автоматизирует нужным образом работу центров автоматизированной фиксации нарушений ПДД.

В пресс-центре МВД пояснили также, что говорить об оценке эффективности внедрения данного сервиса пока преждевременно.

Столичная система "Паутина" работает на территории Центрального Федерального округа.