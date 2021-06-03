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"Око" накажет иначе: штрафовать водителей начнут за среднюю скорость

Елена Прошина
2 часа назад
В России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».
Отмечается, что речь идет об одном виде нарушения правил — превышении установленной скорости движения.
Комплексы контроля средней скорости уже прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за нарушения правомерно согласно статье 12.9 КоАП, уточнили в ассоциации.
«На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», — сообщили в «Око».

В России ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде

Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.
Согласно документу, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смертью — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы. Также увеличена верхняя планка штрафа за такое правонарушение — с 300 тысяч до полумиллиона рублей, сообщает агентство.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние пять лет в некоторых субъектах фиксируется кратный рост числа повторных преступлений по ст. 264.1. В 2020 году доля таких нарушителей в целом по России составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности, в Волгоградской области — 25%, Мурманской области — 30%, Удмуртии— 49%.
Ранее в Минздраве РФ предложили ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии. В ведомстве уже подготовили проект приказа, который вносит соответствующие изменения в действующий порядок проведения обязательного освидетельствования водителей.
В министерстве пояснили, что при употреблении психоактивных веществ на определённой стадии происходит нарушение ситуационного контроля и снижение критических способностей. В связи с этим сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения нередко является симптомом наркологического расстройства.

Минюст предложил списывать с банковских счетов штрафы за нарушения ПДД

Министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению заместителя главы ведомства Евгения Забарчука, такая мера поможет усовершенствовать порядок принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения.
«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — уточнил он.
По словам замглавы, сейчас исполнительные листы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении ПДД составляют значительную часть поступающих в службу документов. Работа по этим нарушениям ведется судебным приставом-исполнителем, который направляет необходимые запросы в банки и кредитные организации.
Согласно опросу «Авито», почти треть автомобилистов России считает, что за прошедший год хотя бы раз получали несправедливо выписанный дорожный штраф.

Стало известно, как российские автолюбители нарушают ПДД и не платят штрафы

Отечественные автолюбители продолжают применять различные законодательные лазейки, чтобы безнаказанно нарушать правила дорожного движения (ПДД).
В большинстве случаев граждане снимают транспортное средство с учета ГИБДД, регистрируют автомобили в компаниях-однодневках, а также используют фальшивые договоры купли-продажи. Подобные мошеннические схемы могут привести к ДТП. Кроме того, автомобилист может демонстрировать сотрудникам старое СТС, которое зачастую не проверяется, передает РИА Новости.
Отдельная категория водителей убирает номерные знаки и намеренно вводит инспекторов в заблуждение, что машина была приобретена совсем недавно. Согласно закону можно передвигаться на автомобиле без номеров в течение десяти дней после покупки, а при наличии договора купли-продажи (пусть и фальшивого) штрафовать нарушителя нет оснований.

В России до конца года развернут систему отслеживания авто "Паутина"

До конца года на территории всей России будет развернута система "Паутина". Она предназначена для отслеживания и поиска автомобилей, находящихся в розыске, а также скрывшихся с места ДТП.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Предполагается, что все необходимое программное обеспечение заработает в декабре. Сейчас по всей стране ведется работа по развертыванию сервиса. Он автоматизирует нужным образом работу центров автоматизированной фиксации нарушений ПДД.
В пресс-центре МВД пояснили также, что говорить об оценке эффективности внедрения данного сервиса пока преждевременно.
Столичная система "Паутина" работает на территории Центрального Федерального округа.
Если раньше камеры фиксировали нарушения в момент их совершения, то сейчас для анализа доступны снимки всех проездов автомобилей, в том числе те, которые ранее отбраковывались системой. Например, если комплекс не мог распознать автомобильные номера. Сейчас программа сохраняет и анализирует всю информацию, удалить сделанные фотографии невозможно. Практика Москвы показала, что за годы использования системы "Паутина" количество угонов авто сократилось в разы.
Автоновости,Видео,Минюст РФ,Минздрав РФ,ГИБДД,Госдума,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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