Daimler будет платить Nokia за каждый выпущенный автомобиль

Суть конфликта заключалась в различии трактования регулирующих норм. Daimler AG оспаривал правомерность требований, мотивируя тем, что в правоотношения с Nokia вступает не он, а его поставщики, которые и должны производить выплату. Nokia, в свою очередь, добивалась признания использующим патент именно автопроизводителя, так как размер премии в этом случае выше.