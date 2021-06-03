"Автоконструкторам" и "утопленникам" закроют путь в Россию

C 1 июля автомобили с пробегом, ввозимые в Россию, начнут проверять строже. Как пишут «Известия», новые правила закроют путь в Россию для японских «конструкторов» и других потенциально опасных машин.

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Изменения связаны со вступающим в силу ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Он касается проверок, которые обязательно должны пройти в РФ иностранные подержанные автомобили. Росстандарт создал для этого специальные лаборатории и пункты осмотра (находятся поблизости от портов, через которые ввозят подержанные авто).

В лабораториях будут проверять безопасность конструкции, узлы и агрегаты без разборки авто. Результаты проверки занесут в протокол технической экспертизы, без которого нельзя будет оформить свидетельство о безопасности транспортного средства СБКТС. Его выдадут, если соблюдены все требования безопасности.

«Из-за различных требований к автомобилям в разных странах могут возникнуть проблемы с подтверждением соответствия. Автомобили с правым рулем требуют дополнительной настройки осветительных приборов: пройти оценку соответствия с недоработанными фарами не получится, потому что они слепят едущих по встречной полосе», - предупредил автоэксперт Кирилл Кириллов.

Дело не только в разных требованиях: по данным Росстандарта, около десяти процентов авто с пробего, ввозимых в РФ - «утопленники», «конструкторы» и машины с фатальными повреждениями. ПТС для таких авто получить не удастся.

Автоэксперт Александр Ивашкин предупреждал, что у жителей Приморья могут возникнуть проблемы с ОСАГО из-за новых требований техосмотра.

Ивашкин отметил, что многие водители в Приморском крае ездят на привезенных из Японии праворульных автомобилях. По регламенту, любая машина должна соответствовать всем 70 пунктам безопасности для прохождения техосмотра.

Эксперт подчеркнул, что вечером на приморских дорогах машины ослепляют друг друга, так как автовладельцы не «подкрутили» фары.