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Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху «Камаза»

Car.ruиещё 1
3 часа назад
Михаил Мишустин, являющийся премьер-министром РФ, во время посещения завода моторов ПАО "Камаз" на территории Набережных Челнов, решил ознакомиться с возможностями конвейерной линии сборочного цеха.
Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху «Камаза»
Фото: Car.ruCar.ru
Политический деятель попробовал собственными руками провести операции, связанные с установкой головки блока цилиндров. Мишустин оценил экспортный потенциал силовых агрегатов. По его мнению, они хороши в вопросе дизайна.
Главная особенность линии заключается в том, что ею управляет операционная система, регистрирующая последовательность и точность выполнения всех операций. Она записывает информацию в электронный паспорт мотора и авто.
При этом системой осуществляется статистическое управление качеством производимой продукции, применяется защита от непреднамеренных ошибок, касающихся безопасности и качества.
Рабочие подробно объяснили премьер-министру особенности функционирования системы, предложив ему попробовать самостоятельно осуществить операцию. Речь идёт об установке головки блока цилиндров мотора.
Мишустин с нескрываемым интересом проделал все манипуляции. Потом член правительства проверил в системе, насколько хорошо он смог справиться с поставленной задачей. В итоге он остался доволен процессом.
Автоновости,Михаил Мишустин,Камаз,
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