Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху «Камаза»

Политический деятель попробовал собственными руками провести операции, связанные с установкой головки блока цилиндров. Мишустин оценил экспортный потенциал силовых агрегатов. По его мнению, они хороши в вопросе дизайна.

Главная особенность линии заключается в том, что ею управляет операционная система, регистрирующая последовательность и точность выполнения всех операций. Она записывает информацию в электронный паспорт мотора и авто.

При этом системой осуществляется статистическое управление качеством производимой продукции, применяется защита от непреднамеренных ошибок, касающихся безопасности и качества.

Рабочие подробно объяснили премьер-министру особенности функционирования системы, предложив ему попробовать самостоятельно осуществить операцию. Речь идёт об установке головки блока цилиндров мотора.