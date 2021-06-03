Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху «Камаза»

Политический деятель попробовал собственными руками провести операции, связанные с установкой головки блока цилиндров. Мишустин оценил экспортный потенциал силовых агрегатов. По его мнению, они хороши в вопросе дизайна.
Главная особенность линии заключается в том, что ею управляет операционная система, регистрирующая последовательность и точность выполнения всех операций. Она записывает информацию в электронный паспорт мотора и авто.
При этом системой осуществляется статистическое управление качеством производимой продукции, применяется защита от непреднамеренных ошибок, касающихся безопасности и качества.
Рабочие подробно объяснили премьер-министру особенности функционирования системы, предложив ему попробовать самостоятельно осуществить операцию. Речь идёт об установке головки блока цилиндров мотора.
Мишустин с нескрываемым интересом проделал все манипуляции. Потом член правительства проверил в системе, насколько хорошо он смог справиться с поставленной задачей. В итоге он остался доволен процессом.