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Афонский предложил распространить ОСАГО на электросамокаты

Парламентская газета
22 минуты назад
Электросамокаты, гироскутеры и моноколёса должны быть застрахованы ОСАГО или его аналогом, чтобы виновники ДТП могли покрыть ущерб пострадавшим. Об этом «Парламентской газете» сказал зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
ОСАГО предложил распространить на электросамокаты
Фото:  © pixabay.com © pixabay.com
Ранее стало известно, что Следственный комитет начал обыски в крупных сервисах аренды самокатов в Санкт- Петербурге, в частности в Whoosh и Molnia после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. Один из этих случаев был 1 июня — мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино сбил 4-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. А 2 июня в Невском районе неизвестный на электросамокате наехал на 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребёнка пришлось отвозить с больницу с травмами.
«Вот поэтому мы и говорим о том, что электротранспорт нужно выводить в отдельную категорию — назвать его, например, транспорт с электроприводом и рулём, оборудовать идентификационным номером, обязать всех, кто встаёт руль получать права, — сообщил Афонский. — Сейчас же у нас все, кто находится у руля самокатов — пешеходы».
Что касается проверок бизнеса, то, по словам Афонского, они могут быть связаны с законностью передачи средств индивидуальной мобильности в аренду.
«К ним тоже могут быть свои вопросы, например, объясняли ли они клиентам технику безопасности, ограничивали ли скорость электросамокатов и моноколёс? — предположил депутат. — Я почти уверен, что большинство из них ничем подобным не занимались. Вместе с тем люди то и дело допускают нарушения, в том числе встают на самокат по двое, что категорически запрещено, передают транспортное средство несовершеннолетним».
Афонский отметил, что хотя на федеральном уровне пока правил для передвижения на электротранспорте нет, некоторые нормы вводят на своём уровне регионы.
«И сервисы аренды этим требованиям тоже должны отвечать», — подчеркнул он.
В частности, недавно в Москве в трёх парках — Сокольниках, в Филёвском и Измайловском — для электросамокатов в пилотном режиме ввели ограничение скорости до 15 км/ч.
Афонский считает, что по этому пути должны пойти и другие российские субъекты, только им нужно пойти ещё дальше.
«Они могут, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве, которые тоже будут, но это более сложный процесс, у себя принять нормы эксплуатации электрических самокатов, как это сделано, например, в Германии, — сообщил парламентарий. — Там можно всё расписать, и скорость транспорта, и зоны, где на них запрещено ездить».
По его словам, дальше с этими нормами должны ознакомиться кикшеринговые компании.
«А те пусть рассказывают об этом клиентам, дают им карты передвижения, создают приложения специальные, — отметил Афонский. — Не только же деньги надо зарабатывать».
Кроме того, депутат обратил внимание, что в той же Германии электросамокаты страхуют аналогом автомобильного ОСАГО, чтобы виновники ДТП могли покрыть ущерб, причинённый третьим лицам. Без страховки пользователям не дают обязательный номерной знак. Такую же практику нужно распространить и у нас, считает Афонский.
Автоновости,Владимир Афонский,Госдума,СКР,Парламентская газета,
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