ОСАГО предложил распространить на электросамокаты

Электросамокаты, гироскутеры и моноколёса должны быть застрахованы ОСАГО или его аналогом, чтобы виновники ДТП могли покрыть ущерб пострадавшим. Об этом «Парламентской газете» сказал зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский

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Ранее стало известно, что Следственный комитет начал обыски в крупных сервисах аренды самокатов в Санкт- Петербурге, в частности в Whoosh и Molnia после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. Один из этих случаев был 1 июня — мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино сбил 4-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. А 2 июня в Невском районе неизвестный на электросамокате наехал на 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребёнка пришлось отвозить с больницу с травмами.

«Вот поэтому мы и говорим о том, что электротранспорт нужно выводить в отдельную категорию — назвать его, например, транспорт с электроприводом и рулём, оборудовать идентификационным номером, обязать всех, кто встаёт руль получать права, — сообщил Афонский. — Сейчас же у нас все, кто находится у руля самокатов — пешеходы».

Что касается проверок бизнеса, то, по словам Афонского, они могут быть связаны с законностью передачи средств индивидуальной мобильности в аренду.

«К ним тоже могут быть свои вопросы, например, объясняли ли они клиентам технику безопасности, ограничивали ли скорость электросамокатов и моноколёс? — предположил депутат. — Я почти уверен, что большинство из них ничем подобным не занимались. Вместе с тем люди то и дело допускают нарушения, в том числе встают на самокат по двое, что категорически запрещено, передают транспортное средство несовершеннолетним».

«И сервисы аренды этим требованиям тоже должны отвечать», — подчеркнул он.

В частности, недавно в Москве в трёх парках — Сокольниках, в Филёвском и Измайловском — для электросамокатов в пилотном режиме ввели ограничение скорости до 15 км/ч.

Афонский считает, что по этому пути должны пойти и другие российские субъекты, только им нужно пойти ещё дальше.

«Они могут, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве, которые тоже будут, но это более сложный процесс, у себя принять нормы эксплуатации электрических самокатов, как это сделано, например, в Германии, — сообщил парламентарий. — Там можно всё расписать, и скорость транспорта, и зоны, где на них запрещено ездить».

По его словам, дальше с этими нормами должны ознакомиться кикшеринговые компании.

«А те пусть рассказывают об этом клиентам, дают им карты передвижения, создают приложения специальные, — отметил Афонский. — Не только же деньги надо зарабатывать».