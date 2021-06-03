Цены на бензин показали рост

Средние потребительские цены на бензин в России с 24 по 31 мая 2021 года выросли на 6 копеек и составили 47,82 рубля за литр, говорится в материалах Росстата

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Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 копеек - до 45,12 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 копеек - до 48,75 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 7 копеек - до 55,44 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 11 копеек - до 49,71 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 37 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске - на 1,9% и Казани - на 1%. Снижение цен наблюдалось в Вологде, Владивостоке, Сыктывкаре, Кирове и Екатеринбурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,4 до 45,8 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,6 до 45,59 рубля, марки Аи-95 - от 47,1 до 49,98 рубля, марки Аи-98 - от 55,4 до 57,8 рубля за литр.