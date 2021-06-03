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"Это нормально": кабмин о росте цен на бензин

Вероника Полынина
2 часа назад
Цены на бензин в России растут в пределах инфляции, и это нормально, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это нормально": кабмин о росте цен на бензин
Фото: ТАССТАСС
«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции, и это нормально — это инфляционные издержки», - сказал он РБК.
Новак напомнил, что биржевые цены на бензин тоже достаточно волатильны – на этой неделе они снижались, а на прошлой шли вверх.
По словам вице-премьера, главное, чтобы цены на топливо были достаточны для маржинальности нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок. Он назвал ситуацию с маржинальностью топлива для заправок «достаточно напряженной». В ближайшее время состоится совещание, на котором будут обсуждаться возможности «откорректировать» сложившуюся ситуацию, добавил Новак.
При этом вице-премьер еще раз подчеркнул, что для конечного потребителя цены на топливо растут «строго в пределах инфляции».
С 1 мая в России заработал новый демпферный механизм, в котором индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена на 4 тысячи рублей по сравнению с действующей ранее ставкой. В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой. Если цены внутри России станут выше экспортных, доплачивать в бюджет должны нефтяники.
Коррекция демпферного механизма потребовалась из-за того, что с начала 2021 года индикативная цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала.
Автоновости,Александр Новак,
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