"Это нормально": кабмин о росте цен на бензин

Цены на бензин в России растут в пределах инфляции, и это нормально, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции, и это нормально — это инфляционные издержки», - сказал он РБК.

Новак напомнил, что биржевые цены на бензин тоже достаточно волатильны – на этой неделе они снижались, а на прошлой шли вверх.

По словам вице-премьера, главное, чтобы цены на топливо были достаточны для маржинальности нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок. Он назвал ситуацию с маржинальностью топлива для заправок «достаточно напряженной». В ближайшее время состоится совещание, на котором будут обсуждаться возможности «откорректировать» сложившуюся ситуацию, добавил Новак.

При этом вице-премьер еще раз подчеркнул, что для конечного потребителя цены на топливо растут «строго в пределах инфляции».

С 1 мая в России заработал новый демпферный механизм, в котором индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена на 4 тысячи рублей по сравнению с действующей ранее ставкой. В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой. Если цены внутри России станут выше экспортных, доплачивать в бюджет должны нефтяники.