Электросамокатам отвели «бесполетные» зоны

В последнее время прокат электросамокатов набирает у нас все большую популярность, вместе с тем передвижение на них до сих пор вне правового поля. Как рассказали нашему изданию в пресс-службе Минтранса , в ведомстве пока взяли паузу в разработке изменений в ПДД, которые бы позволили легализовать и регламентировать использование новомодного транспорта на улице.

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А вот терпение правоохранительных органов , кажется, заканчивается: 3 июня после неоднократных инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей в крупных сервисах аренды самокатов Санкт-Петербурга прошли обыски , сообщает РИА «Новости». В отсутствие федерального регулирования самостоятельно навести порядок в этой сфере стараются в Москве, Казани и других городах России.

Согласились мы не все

Электросамокаты и электровелосипеды, моноколеса и гироскутеры стали чрезвычайно популярны в мегаполисах и курортных городах. Для одних это развлечение, для других — быстрый и экологичный способ перемещения, зато для остальных сплошная головная боль. Снующие по тротуарам на больших скоростях моторизированные девайсы мешают прохожим и пугают туристов. Прогнать самокатчиков с прогулочных дорожек нельзя — по действующим правилам дорожного движения они пешеходы. Но помимо неудобств модный транспорт представляет еще и серьезную угрозу.

аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД в апреле сообщалось, что количество ДТП с использованием гироскутеров, сегвеев, моноколес и электросамокатов в России в 2020 году возросло в три раза. В прошлом году с их участием произошло 331 ДТП (+182,9 процента), в которых погибли шесть (+50 процентов) и были ранены 347 (+184,4 процента) человек, отмечается в бюллетене.

В мае этого года СМИ рассказали о трагедии в Петербурге, где солист балета Мариинского театра Давид Залеев разбился на электросамокате, пытаясь объехать прохожих. Артиста ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ, провели операцию по трепанации черепа и удалили гематому. По данным «Российской газеты», сейчас солист Мариинки пришел в себя и самостоятельно дышит, но никто не может дать точного прогноза, сможет ли он восстановиться и вернуться в труппу.

Неслучайно, наверное, что одним из первых навести порядок в сфере «пешеходного» транспорта решил Санкт-Петербург. Власти Смольного 11 мая создали рабочую группу, куда пригласили представителей кикшеринговых компаний, и попытались установить правила для арендных электросамокатов

Как рассказал «Парламентской газете» участник рабочей группы, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв , в отсутствие федерального регулирования в этой сфере власти не могут что-то запрещать бизнесу — можно только договариваться.

Так, согласно последнему джентльменскому соглашению от 27 мая, сервисы аренды будут с помощью программного обеспечения контролировать ограничение скорости движения самокатов до 15 километров в час в центральной части города. Также они должны взять на себя обязательства не устраивать повсюду стихийные парковки своих электроустройств, а выбирать только одобренные властями места. Кроме того, Смольный укажет запретные места, куда арендным самокатам путь заказан.

В «бесполетную» зону попали Дворцовая площадь, Летний и Михайловский сады, рассказал Алексей Цивилёв. Если арендный самокат пересечет запретную черту, у него автоматически отключится двигатель.

«К сожалению, только три из восьми действующих в городе кикшеринговых компаний согласились соблюдать договоренности, остальные выжидают, — отметил депутат. — Сейчас для нас важно поддержать тех, кто согласился играть по новым правилам. Не просто наложить на эти компании ограничения, но и дать им преференции. Например, приоритет в выборе парковочных мест или помощь в создании инфраструктуры».

Москва, Казань, Ялта

Парламентарий предложил посмотреть, как эта практика будет реализована в Санкт-Петербурге.

«С учетом увеличения количества средств индивидуальной мобильности, конечно, этот вопрос надо регулировать, и мы об этом неоднократно говорим. Возможно, опыт Северной столицы возьмут на вооружение другие субъекты России», — допустил депутат.

В Новороссийске полицейские будут следить за передвижением электросамокатов на местной набережной. Об этом в Instagram написал глава города Игорь Дяченко. По его словам, операторам сервисов кикшеринга в Новороссийске рекомендовано системно ограничивать скорость движения своих транспортных средств до 10 километров в час.

Тем временем власти Ялты убрали на штрафстоянки электросамокаты нелегальных пунктов проката.

В Анапе с 26 мая запрещена езда на любом двухколесном транспорте по набережной курорта. За соблюдением этого правила также следит полиция. При этом на запретные участки установили дорожные знаки «Движение велосипедистов запрещено». Как пояснил глава города Василий Швец , ограничение движения электросамокатов по главной прогулочной зоне курорта — его принципиальная позиция. Об этом говорится в Instagram администрации курорта. Пока нарушителей просто предупреждают, но впоследствии обещают штрафовать.

«Я думаю, что автоюристы просто еще не доехали до Анапы. Но уже начался сезон, и кто-то обязательно доберется. И тогда он обжалует все эти законы», — говорит Алексей Цивилёв.

По его словам, в Правилах дорожного движения самокат не является транспортным средством в отличие от велосипеда. Наказывать самокатчика за езду по пешеходной зоне нельзя, ведь он такой же пешеход.

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе совещания в исполкоме поручил разработать правила пользования самокатами и урегулировать деятельность компаний, предоставляющих их в аренду. Об этом сообщается 1 июня на портале города. По договоренности муниципалитета с ГИБДД в Казани введены зоны ограничения скорости. В частности, на территории парков, скверов и некоторых тротуаров скорость уже автоматически снижается — на разных участках до 20, 15 и 10 километров в час. В городе сейчас 70 таких зон, а также 13 зон запрета движения.

Как рассказал «Парламентской газете» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, рекомендации по значительному ограничению скорости электросамокатов, так и останутся рекомендациями.

«Многие сервисы не захотят это делать, так как при ограничении скорости даже до 15 километров в час такой транспорт будет напоминать детскую игрушку, что отвадит значительную часть клиентов», — полагает эксперт.

Отдельным «черным пятном» остаются десятки тысяч личных самокатов, владельцы которых, естественно, никаких соглашений соблюдать не собираются. По словам депутата Владимира Афонского, пока не будет единых федеральных правил, эту сферу невозможно отрегулировать.

Права на самокат

Проект изменений в ПДД, предложенный Минтрансом, обсуждали год, но до сих пор ни к чему не пришли. Разработанные ведомством поправки предполагали ряд ограничений для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, моноколес и даже роликовых коньков.

Согласно документу, дети младше семи лет могли использовать СИМ только в сопровождении взрослых — на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет разрешалось кататься в этих местах без сопровождения, а тем, кто старше, при отсутствии велодорожек и тротуаров было позволено выезжать на обочину при условии, что мобильное средство обладает тормозами, фонарем и светоотражателями. Кроме того, при совместном движении с пешеходами запрещалось разгоняться быстрее 20 километров в час. Также планировалось ввести специальные дорожные знаки.

В середине мая в пресс-службе Минтранса рассказали «Парламентской газете», что ведомство поставило на паузу работу над проектом, ожидая предложений от ГИБДД.

Пока же воздействовать на недисциплинированных ездоков правоохранители пытаются через операторов кикшеринга. Например, после того как в Петербурге задержали двоих студентов, сбивавших прохожих на Невском проспекте, Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении сервиса аренды, ему вменяют оказание небезопасных услуг. А 3 июня после подобных инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей в крупных кикшеринговых компаниях Whoosh, Molnia и других прошли обыски, сообщает РИА «Новости».

В апреле в Общественной палате подготовили свою черновую редакцию поправок в ПДД и рассчитывают, что эти предложения также попадут в итоговую версию многострадального проекта Минтранса.

В частности, предлагается определить электросамокаты и велосипеды с электрическим мотором в разряд транспортных средств и приравнять к мопедам. А статус мопеда уже не даст обладателям электросамокатов возможности гонять по тротуарам. Им нужно будет и водительское удостоверение получать категории М, и кататься только по краю проезжей части, и только в трезвом виде.