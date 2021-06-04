«ГЛОНАСС» планирует создать «черный ящик» для беспилотников

«ГЛОНАСС» планирует создать аналог «черного ящика» для беспилотных автомобилей. О реализации подобного проекта рассуждали во время ПМЭФ.

Беспилотные машины требуют специфических опций безопасности и новых правил страхования. Все происшествия с такими средствами перемещения следует разбирать с учетом всей их специфики. Работа в этом направлении уже проводится.

К примеру, в настоящее время разрабатывается приложение для безбумажного оформления дорожных аварий. В целях корректного разбора подобных ДТП нужны так называемые «черные ящики», как в самолетах. Будет также организован дистанционный доступ к хранящимся в них данным. Это дополнение даст возможность анализировать ошибки, чтобы в дальнейшем беспилотные автомобили оказались более безопасными.