В 2,6 раза вырос лизинг автотранспорта

По итогам апреля 2021 года в России было куплено в лизинг 25,7 тыс. единиц автотранспорта, что в 2,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

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Напомним, что в апреле 2020-го автолизинг в стране – на фоне пандемии коронавируса – продемонстрировал наименьший ежемесячный результат (10 тыс. шт.) за весь прошлый год. Этим и объясняется столь высокий нынешний рост, который затронул все сегменты лизинга.

Так, в сегменте легковых автомобилей, на долю которого в апреле пришлось 57%, количество лизинговых сделок увеличилось в 2,9 раза до 14,7 тыс. единиц. Среди грузовиков объем лизинга вырос в 2,3 раза (до 7 тыс. шт.). В сегменте LCV рост оказался наименьшим – «лишь» в 1,9 раза (до 3,3 тыс. шт.), а по автобусам – наибольшим (в 6,1 раза до 0,7 тыс. шт.).