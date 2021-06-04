Умер первый президент «АвтоВАЗа» Каданников

Бывший вице-премьер России и первый президент «АвтоВАЗа» Владимир Каданников , занимавший пост гендиректора предприятия в 1988–2005 годах, умер в возрасте 79 лет. Он проработал на заводе почти 40 лет, начав свой путь с мастера цеха. Под его руководством создали семейства автомобилей ВАЗ-2110 и « Лада Калина», что сделало «АвтоВАЗ» главным производителем автомобилей экономкласса в России.

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О смерти Каданникова 3 июня сообщила пресс-служба администрации Тольятти.

К моменту его выхода на пенсию в 2005 году Каданникова считали «самым известным и авторитетным руководителем постсоветского автопрома». После его ухода управление предприятием окончательно перешло к полукриминальной группе СОК, которую позднее выжили с завода с помощью ОМОНа.

Чем известен Владимир Каданников

В автопроме Каданников работал с 1956 года, когда устроился на завод ГАЗ. В 1967 году он перешёл на Волжский автозавод, заняв должность заместителя начальника цеха крупной штамповки прессового производства. В 1971 году его назначили заместителем гендиректора, а в 1988 году на общем собрании коллектива предприятия его избрали генеральным директором.

В этой должности он с небольшими перерывами проработал вплоть до своей отставки. Кроме того, в 1994 году он стал первым президентом преобразованного в акционерное общество «АвтоВАЗа».

Под его руководством «АвтоВАЗ» стал главным российским производителем автомобилей экономкласса, разработал и выпустил семейства ВАЗ-2110 и « Лада Калина », а также запустил на базе завода совместное предприятие с General Motors

Кроме бизнеса Каданников активно интересовался политикой. В 1989 году его избрали народным депутатом СССР, а в 1992 году Борис Ельцин даже внёс его в список кандидатов в премьеры, но после голосования он занял предпоследнее, четвёртое место. Тем не менее в январе 1996 года он стал первым вице-премьером в новом правительстве Виктора Черномырдина , но покинул этот пост уже к августу. С 2003 года состоял в партии «Единая Россия»

Также до февраля 2011 года Каданников занимал должность председателя совета директоров Национального торгового банка, а в 2013 году Каданникову присвоили звание почётного гражданина города Тольятти.

Администрация Тольятти отметила, что при его руководстве заводу удавалось достигать намеченных результатов в сложных экономических условиях, при этом без масштабных увольнений и с сохранением социальных гарантий.

Впрочем, были в карьере почётного гражданина и не самые почётные страницы. В 2002 году он выступал свидетелем по делу о хищении автомобилей руководством «ЛогоВАЗа», занимавшегося реэкспортом автомобилей ВАЗ, отозванных из зарубежных салонов. Наряду с другими руководителями «АвтоВАЗа» он был одним из акционеров этого предприятия.

Кроме того, как утверждает автор книги «Олигархи с большой дороги» Александр Хинштейн , вместе с Борисом Березовским и губернатором Самарской области Константином Титовым Каданников участвовал в проекте строительства завода по производству народного автомобиля ABBA. Однако завод так и не построили, а собранные с россиян $50 млн так и не возвратились к акционерам.