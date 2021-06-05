Как сохранить подвеску при движении по плохой дороге

Ситуация с дорогами в России начинает стабилизироваться, но в некоторых регионах все еще можно встретить некачественное дорожное покрытие. Такие дороги часто таят в себе много сюрпризов - один наезд на яму и приходится восстанавливать колесный диск. То же можно сказать и про всю ходовую часть транспортного средства. Амортизаторы, шаровые опоры, стабилизаторы и пружины - все эти элементы рассчитаны на эксплуатацию в нормальных дорожных условиях. А значит их ресурс при движении по некачественной дороге значительно сокращается. Но если научиться управлять автомобилем, можно избавить себя и ходовую часть от многих проблем.

Фото: car.ru car.ru

Скорость. Манера езды автомобилистов может сильно отличаться. Одни предпочитают заранее притормозить, если на дороге есть препятствие, а другие преодолевают его на высокой скорости. Элементы подвески могут частично сглаживать удары и уменьшать тряску во время движения. Однако, конструкция ходовой части рассчитана на эксплуатацию под определенной нагрузкой. Если ее повысить, водители и пассажиры лично ощутят на себе все последствия в виде ударов.

Сила удара определяется размером препятствия, массой автомобиля и скоростью. Из всех этих факторов единственный находится под контролем водителя - скорость. Если передвигаться по плохой дороге со скоростью 40-50 км/ч, можно вовремя заметить препятствие и предотвратить столкновение. Заметим, что автомобиль, оснащенный системой ABS, при резком торможении и попадании в яму может потерять управление.

Препятствия. Автомобилист может самостоятельно снизить вероятность повреждения ходовой части и колес при помощи соблюдения техники динамической разгрузки. Главный смысл состоит в том, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось:

1) перед ямой отпустить педаль тормоза и резко выжать газ;

2) как только передние колеса преодолеют препятствие, нужно отпустить газ и нажать на тормоз - так можно добиться разгрузки передней оси;

3) если автомобиль передвигается на небольшой скорости, перед самим препятствием нужно резко затормозить и отпустить педаль тормоза.

Такой метод позволит автомобилю благополучно проехать препятствие.

Шины. Низкопрофильные покрышки предназначены для езды на высокой скорости. Если под колесами хорошая дорога, такие шины обеспечивают прочное сцепление, повышают устойчивость и управляемость ТС. В условиях России они не работают на полную эффективность, так как не способны смягчать удары во время движения по плохой дороге.

Среди автомобилистов ходит мнение, что по бездорожью нужно передвигаться на слегка спущенных колесах. Это, действительно, снизит нагрузку на ходовую часть автомобиля. Но это же приведет к другим неприятностям - покрышки будут быстрее изнашиваться, а управляемость снизится.

Боковая разгрузка. Этот способ сопровождается некоторыми трудностями, так как требует навыков. На сильно загруженной дороге прибегать к его выполнению не стоит, так как создается опасность для других участников движения.

Цель такого метода заключается в перераспределении нагрузки на ту сторону транспортного средства, с которой располагается повреждение дороги. Во время движения нужно резко повернуть руль в сторону препятствия, а затем вернуть его в начальное положение. Подобный маневр имитирует вхождение в поворот, при котором разгружается одна сторона автомобиля.

Перегруз. Если часто загружать автомобиль до предела и передвигаться в таком режиме, можно быстро сократить ресурс ходовой части . Особенно сильно будут страдать амортизаторы. Ситуация усугубляется, если автомобили применяет агрессивную манеру вождения. Поэтому если автомобиль отправляется в поездку по плохой дороге, нужно максимально снизить его вес и убрать из салона и багажника ненужные вещи.