В России захотели избавиться от "иностранной экспансии"

В первую очередь речь идет о китайских сервисах, пояснил парламентарий. По его словам, необходимо продумать механизмы, которые позволят защитить рынок от иностранной экспансии.

Летом прошлого года в РФ начал работу китайский агрегатор такси DiDi, которого называют «китайским Uber». Услуги сервиса доступны в Казани, Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле и Чебоксарах. В столице сервис пока не представлен.