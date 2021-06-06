В МВД подготовили правила скрытого надзора за водителями

Как сообщается в приказе, сотрудники ГИБДД в ходе осуществления скрытого надзора не обязаны быть в форме. Однако в этом случае они не смогут остановить автомобиль и оформить правонарушение. Силовики без формы должны будут передать все сведения другим нарядам.