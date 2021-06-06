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Сотрудников ГИБДД обяжут всегда находиться в зоне видимости водителя

ТАССиещё 3
6 июня 2021
Патрульный автомобиль или сотрудник ГИБДД во время дежурства всегда должны находиться в зоне видимости водителя. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа МВД РФ, регламентирующего порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС. Таким образом, сотрудникам ГИБДД запрещено прятаться в кустах.
Сотрудникам ГИБДД запретили прятаться в кустах
Фото: ТАССТАСС
"При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчетливо виден участникам дорожного движения, и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения", - говорится в документе.
В проекте приказа также отмечается, что на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фотовидеофиксации патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги.
"Действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускаются", - подчеркивается в документе.
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