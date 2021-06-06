Сотрудникам ГИБДД запретили прятаться в кустах

"При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчетливо виден участникам дорожного движения, и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения", - говорится в документе.
"Действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускаются", - подчеркивается в документе.