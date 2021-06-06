Сотрудникам ГИБДД запретили прятаться в кустах

В проекте приказа также отмечается, что на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фотовидеофиксации патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги.