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В МВД разъяснили, когда сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан

Газета.Ruиещё 11
6 июня 2021
Сотрудники ГИБДД могут воспользоваться автомобилями граждан в случае возникновения соответствующей необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД.
Россиянам разъяснили, когда сотрудники ГИБДД могут использовать их авто
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, что в случае отказа наступает ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренная законодательством», — говорится в документе.
Предусматривается, что в такой ситуации водитель сам управляет автомобилем, если нет оснований отстранить его от вождения.
Также в проекте подчеркивается, что преследование нарушителей возможно только на патрульной машине с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. При этом сотрудники ГИБДД, осуществляющие скрытый надзор, не обязаны быть одеты в форму. Однако в этом случае они не смогут остановить машину и составить протоколы и должны будут передать информацию другим нарядам.
Автоновости,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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