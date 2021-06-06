Россиянам разъяснили, когда сотрудники ГИБДД могут использовать их авто

Сотрудники ГИБДД
могут воспользоваться автомобилями граждан в случае возникновения соответствующей необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД
, который регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД.
«При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, что в случае отказа наступает ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренная законодательством», — говорится в документе.
Предусматривается, что в такой ситуации водитель сам управляет автомобилем, если нет оснований отстранить его от вождения.
Также в проекте подчеркивается, что преследование нарушителей возможно только на патрульной машине с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. При этом сотрудники ГИБДД, осуществляющие скрытый надзор, не обязаны быть одеты в форму. Однако в этом случае они не смогут остановить машину и составить протоколы и должны будут передать информацию другим нарядам.