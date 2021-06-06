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Французская Bugatti показала новый автомобиль за 1 миллиард рублей

runews24.ru
6 июня 2021
Компания создала финальный вариант гиперкара La Voiture Noire.
Bugatti показала автомобиль за 1,5 млрд рублей
Фото: Bugatti Bugatti
«Черная машина» выпущена компанией Bugatti в единственном экземпляре. Гиперкар обошелся покупателю в 11 млн евро. А с учетом налогов – примерно 1 464 450 000 рублей.
Модель гиперкара была впервые представлена широкой публике на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Все это время машина дорабатывалась, чтобы соответствовать требованиям заказчика.
Автомобиль получил совершенно другой «передок», увеличенную колесную базу и необычную корму с шестью выхлопными патрубками.Салон La Voiture Noire выполнен из коричневой кожи с деревянными и алюминиевыми вставками
Под капотом новый черный Bugatti оснащен 8,0-литровым бензиновым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Это скоростная машина.
Автоновости,Bugatti,
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