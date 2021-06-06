Bugatti показала автомобиль за 1,5 млрд рублей

Компания создала финальный вариант гиперкара La Voiture Noire.

Фото: Bugatti Bugatti

«Черная машина» выпущена компанией Bugatti в единственном экземпляре. Гиперкар обошелся покупателю в 11 млн евро. А с учетом налогов – примерно 1 464 450 000 рублей.

Модель гиперкара была впервые представлена широкой публике на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Все это время машина дорабатывалась, чтобы соответствовать требованиям заказчика.

Автомобиль получил совершенно другой «передок», увеличенную колесную базу и необычную корму с шестью выхлопными патрубками.Салон La Voiture Noire выполнен из коричневой кожи с деревянными и алюминиевыми вставками