Россияне закупились новыми автомобилями на 1 трлн рублей

Россияне за первые четыре месяца 2021 года потратили на покупку новых легковых автомобилей почти 1 трлн рублей, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». Десятая часть суммы пришлась на отечественные марки. Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на подержанные машины. Некоторые модели стали даже дороже, чем в момент первого приобретения.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В январе — апреле 2021 года россияне закупились новыми легковыми машинами на 971,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 39%. Несмотря на продолжающийся рост цен, число проданных новых машин в РФ увеличилось на 24% в годовом выражении.

Десятая часть рынка за отчётный период пришлась на отечественные автомобили — Lada УАЗ . На их покупку россияне потратили 94 млрд рублей, увеличив траты на 49%. 90% рынка заняли иномарки — на них в России потратили 877,4 млрд рублей, что на 38% больше, чем в январе — апреле 2020 года.

Бизнес в России за первые четыре месяца 2021 года приобрёл 83 000 новых легковых машин — на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом на долю корпоративных клиентов пришлось более 16% от всего объёма рынка против 14% годом ранее.

Рост цен

В конце марта «Секрет» рассказывал, что автодилеры решили с 1 апреля взвинтить цены на популярные в России модели автомобилей. По словам участников рынка, причина заключается в скачке валют в 2020 году и в последствиях пандемии для отрасли.

В начале апреля стало известно, что в России некоторые марки подержанных автомобилей стали дороже, чем в момент их первого приобретения. Среди причин эксперты назвали рост курса валют, повышение НДС и ставки утильсбора, которые привели к росту цен на новые машины, а это в итоге сказалось и на ценах на вторичном рынке.