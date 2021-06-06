ГИБДД начнет скрыто следить за водителями

Сотрудники Госавтоинспекции смогут вести скрытый надзор на автодорогах. Соответствующий проект приказа МВД России о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения размещен на портале проектов правовых актов.

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Согласно документу, ведущие скрытое наблюдение сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в рабочей форме. Скрытый надзор также будет осуществляться на патрульном автомобиле без опознавательных знаков ведомства.

Однако в этом случае полицейские не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам. В то же время уточняется, что такие сотрудники могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством.

При скрытом надзоре полицейские должны будут фиксировать нарушения ПДД, способствующие совершению ДТП, в частности, опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышения скорости и нарушения правил пользования телефоном за рулем, говорится в документе.