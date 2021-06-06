Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

ГИБДД начнет скрыто следить за водителями

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Сотрудники Госавтоинспекции смогут вести скрытый надзор на автодорогах. Соответствующий проект приказа МВД России о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения размещен на портале проектов правовых актов.
ГИБДД начнет скрыто следить за водителями
Фото: ТАССТАСС
Согласно документу, ведущие скрытое наблюдение сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в рабочей форме. Скрытый надзор также будет осуществляться на патрульном автомобиле без опознавательных знаков ведомства.
Однако в этом случае полицейские не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам. В то же время уточняется, что такие сотрудники могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством.
При скрытом надзоре полицейские должны будут фиксировать нарушения ПДД, способствующие совершению ДТП, в частности, опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышения скорости и нарушения правил пользования телефоном за рулем, говорится в документе.
В ноябре 2020 года в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения сообщили, что на дорогах Москвы появятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем.
Автоновости,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители