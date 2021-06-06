ГИБДД начнет скрыто следить за водителями

Сотрудники Госавтоинспекции
смогут вести скрытый надзор на автодорогах. Соответствующий проект приказа МВД России
о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения размещен
на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, ведущие скрытое наблюдение сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в рабочей форме. Скрытый надзор также будет осуществляться на патрульном автомобиле без опознавательных знаков ведомства.
Однако в этом случае полицейские не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам. В то же время уточняется, что такие сотрудники могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством.
При скрытом надзоре полицейские должны будут фиксировать нарушения ПДД, способствующие совершению ДТП, в частности, опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышения скорости и нарушения правил пользования телефоном за рулем, говорится в документе.
В ноябре 2020 года в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения сообщили, что на дорогах Москвы появятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем.