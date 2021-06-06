Россия купит у "Белаза" более сотни самосвалов

Договоренности были достигнуты на выставке угольной и горнорудной промышленности "Уголь России и майнинг", состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области России. В ней приняли участие "Белаз", Торговый дом "Белаз" и официальный дилер компании в регионе Кузбасса - компания "Белаз-24". Подписанные соглашения стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО "Междуречье" (ООО "Холдинг Сибуглемет"), ООО "Участок "Коксовый" (ООО УК "ПМХ"), ООО "Распадская угольная компания"
(АО "Распадская-Коксовая"), АО "ГИЛК".