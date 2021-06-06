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"Белаз" подписал соглашения на поставку 128 самосвалов в Россию на $260 млн

ТАССиещё 1
6 июня 2021
Белорусская компания "Белаз" подписала договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 тонн до 220 тонн на общую сумму более $260 млн. Об этом сообщило в воскресенье агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Россия купит у "Белаза" более сотни самосвалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Договоренности были достигнуты на выставке угольной и горнорудной промышленности "Уголь России и майнинг", состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области России. В ней приняли участие "Белаз", Торговый дом "Белаз" и официальный дилер компании в регионе Кузбасса - компания "Белаз-24". Подписанные соглашения стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО "Междуречье" (ООО "Холдинг Сибуглемет"), ООО "Участок "Коксовый" (ООО УК "ПМХ"), ООО "Распадская угольная компания" (АО "Распадская-Коксовая"), АО "ГИЛК".
Компания "Белаз" также подписала соглашение с компанией "ТЕХНОЭКО" о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО "Белаз" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Автоновости,Распадская,
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