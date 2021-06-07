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Водителям дали советы, как подготовить машину к жаре

Праймиещё 3
11 часов назад
Чтобы автомобиль в жару не заглох, а пассажиры не запарились, необходимо заранее залить фреон в кондиционере и проверить двигатель, рассказал телеканалу "360" автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.
Водителям дали советы, как подготовить машину к жаре
Фото: © РИА Новости. Илья Наймушин © РИА Новости. Илья Наймушин
"Универсальной таблетки не бывает. Нужно готовить сани с лета, а телегу зимой. Когда наступает лето я советую обратить внимание, что есть категория людей „наездники“, а есть те, кто следят за машиной. Нужно заранее проверить уровень антифриза, чтобы ваша машина не „закипела“", — сказал он.
Чтобы не "закипели" пассажиры, надо проверить уровень фреона в кондиционере.
"Зимой также нужно включать кондиционер, чтобы не рассохлись прокладки. Буквально на пять минут. Ничего страшного здесь нет. Самое главное — охлаждение двигателя. Надо также заранее промыть радиатор", — сказал эксперт.
Также, по его словам, нужно следить за прогнозом погоды. Если обещают жару, то надо заранее заехать на мойку и промыть радиатор.
"Потому что радиаторы у многих загрязнены. Майские жуки были, пух тополиный, кто-то в грязь заехал. Это тоже охлаждение двигателя. Помыли и все. Машина не заглохнет, двигатель не перегреется", — объяснил эксперт.
Если погода ветреная, то лучше не ставить машины возле деревьев, заключил Славнов.
Автоновости,Дмитрий Славнов,
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