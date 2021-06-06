Сотрудникам ГИБДД запретят прятаться в кустах

Во время дежурства патрульный автомобиль обязательно должен быть в зоне видимости водителя. В то же время на дорогах появится скрытый надзор, а инспекторам ГИБДД
во время видеосъемки водителем нельзя будет выходить из кадра
Министерство внутренних дел
разработало обновленные правила
«осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства о безопасности дорожного движения».
Проект приказа МВД — это многостраничный документ. Из нового в нем фактически только скрытый надзор на дорогах. Его суть в том, что сотрудники госавтоинспекции в штатском смогут фиксировать опасное вождение, выезд на встречку или разговор по мобильному телефону за рулем. Однако, поскольку эти сотрудники ГИБДД без формы, то они не смогут остановить машину и составить протокол, а должны будут передать информацию нарядам автоинспекции, которые находятся при исполнении. И только эти сотрудники в форме могут задерживать нарушителей и оформлять протоколы.
Скрытое патрулирование — это обычная мировая практика. В России же это может превратиться в кормушку для госавтоинспекторов, предупреждает автоэксперт Артем Бобцов:
Артем Бобцов, автоэксперт
«Меня лично штрафовали в Европе на машине, которую вообще невозможно было отличить ни от какой другой, там внутри сидели полицейские, больше того, там находились внутри скрытые проблесковые маячки, то есть при нарушении они их включали и моментально из обычной машины превращались в полицейскую. Я думаю, что это, кстати, следующий этап реформы ГИБДД. Всегда найдется повод вас остановить. В этом смысле, наверное, новая норма — да, она ГИБДД немного развяжет руки в той части, чтобы водителя, опять же, беспричинно останавливать либо вести скрытую фиксацию в таких местах, где не нарушить просто нельзя: либо дорожные работы — приходится на встречную полосу выезжать, либо кто-то сломался, и водители вынуждены нарушать, когда по-другому просто не проехать, и, видимо, придется водителям снова по привычке идти в суд, там доказывать свою правоту».
Особо оговаривается и порядок передачи документов. Если инспектор обнаружит в них деньги, он обязан вернуть владельцу все переданное целиком и попросить предоставить бумаги еще раз, уже без купюр.
Еще одна деталь — для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации «административных действий», в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения о съемке, и сами инспекторы не смогут выходить из поля обзора видеокамеры, если их снимает остановленный водитель или пассажир, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов
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Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»
«Это малое изменение, но тем не менее оно много меняет. Наверное, имеет смысл вспомнить ряд видеороликов, снятых на южном, так называемом отпускном направлении, где водители, которых привлекали к административной ответственности под разными предлогами, не согласные с этим, пытались снимать инспекторов, которые просто прятались в автомобиль. Конечно, это выглядело на видео комично, но с юридической точки зрения к таким инспекторам никаких вопросов предъявить было нельзя, потому что они действовали в рамках действующего административного регламента, который совершенно ничего не говорил о том, как должен вести себя инспектор, если его снимают на видео водитель или пассажир. Вот сейчас это все, кончено, будет по-другому, и я напомню, что за нарушение требований административного регламента полицейских реально привлекают к ответственности».
В МВД постоянно идет анализ ситуаций, которые нуждаются в регламентировании, и за пару-тройку лет накапливается определенный пакет поправок, который потом принимается. Это делается для упрощения судебных разбирательств, отмечает автоюрист Игорь Озеров
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«Сегодняшние поправки также можно будет оспаривать или не оспаривать. Какой-то принципиальной разницы не появилось. Просто прописали те, видимо, нюансы, которые возникали в судах, чтобы в дальнейшем они меньше возникали. Как я вижу это регламент — он более уже с наработками о спорных ситуациях, чтобы их в дальнейшем меньше было».
В Москве за 2020 год и первые три месяца 2021 года были задержаны
304 водителя по статье «Дача взятки». Против них возбуждены уголовные дела. А вот сколько инспекторов взяли деньги столичная Госавтоинспекция статистику не опубликовала.