Сотрудникам ГИБДД запретят прятаться в кустах

Проект приказа МВД — это многостраничный документ. Из нового в нем фактически только скрытый надзор на дорогах. Его суть в том, что сотрудники госавтоинспекции в штатском смогут фиксировать опасное вождение, выезд на встречку или разговор по мобильному телефону за рулем. Однако, поскольку эти сотрудники ГИБДД без формы, то они не смогут остановить машину и составить протокол, а должны будут передать информацию нарядам автоинспекции, которые находятся при исполнении. И только эти сотрудники в форме могут задерживать нарушителей и оформлять протоколы.