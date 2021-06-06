Автоэксперты оценили идею о скрытом надзоре за водителями

"Эта норма давно кочует из приказа в приказ. Все это было предусмотрено уже давно что сотрудники ГАИ имеют право, сидя в кустах, осуществлять надзор за дорожным движением. Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию? Поэтому он тогда передает на ближайший пост ДПС или ближайшему экипажу", — сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
"У нас, к сожалению, этот фактор взяток и "нечистых на руку" сотрудников вносит свои коррективы, поэтому я бы поосторожнее был с введением таких нововведений. В целом, если мы когда-нибудь искореним коррупцию, в чем я сомневаюсь, к сожалению, то это рабочая схема", — сказал автоэксперт.