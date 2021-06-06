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Автоэксперты оценили идею о скрытом надзоре за водителями

Прайм
20 часов назад
Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто не остановится, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя проект приказа МВД.
Автоэксперты оценили идею о скрытом надзоре за водителями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее МВД подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. В нем говорится, что при таком типе работы полицейские могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае они не смогут останавливать автомобили и лично оформлять нарушения — только фиксировать их и передавать другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол. Если же инспекторы ведут скрытый надзор в форме, они смогут делать все самостоятельно.
"Эта норма давно кочует из приказа в приказ. Все это было предусмотрено уже давно что сотрудники ГАИ имеют право, сидя в кустах, осуществлять надзор за дорожным движением. Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию? Поэтому он тогда передает на ближайший пост ДПС или ближайшему экипажу", — сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Он пояснил, что следить за нарушениями имеют право не только сотрудники полиции, но и любые граждане, и сообщать о них в дежурную часть.
Однако, по мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, если автовладельцы все-таки остановятся, вопросы могут решаться на месте и провоцировать развитие коррупционных схем.
"У нас, к сожалению, этот фактор взяток и "нечистых на руку" сотрудников вносит свои коррективы, поэтому я бы поосторожнее был с введением таких нововведений. В целом, если мы когда-нибудь искореним коррупцию, в чем я сомневаюсь, к сожалению, то это рабочая схема", — сказал автоэксперт.
Автоновости,Виктор Травин,ГИБДД,МВД,РИА Новости,
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