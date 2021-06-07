Раскрыты неожиданные причины лишения водительских прав

«Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением», — сообщил он в беседе с агентством «Прайм». К таким лекарствам относятся седативных препараты, содержащие фенобарбитал, обезболивающие и противовирусные медикаменты с кодеином, а также противоаллергические средства.