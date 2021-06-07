Раскрыты неожиданные причины лишения водительских прав

Также лишиться прав, по его словам, можно из-за регистрационных знаков транспортного средства. Например, за управление машиной без номеров, с номерами не в том месте, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, которые мешают распознаванию, могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.