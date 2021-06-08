Корейские марки опять подняли цены на свои автомобили

Автобренд Kia с начала текущего года поднимает прайсы на свои машины уже в шестой раз. Hyundai после майского увеличения решил это сделать также в июне.

Фото: Car.ru Car.ru

У марки Hyundai прайс-лист поменялся на всю модельную линейку. Исключением является кросс Creta и минивэн H-1. Больше всего подорожал Solaris на 30 тыс. руб. Теперь стоимость этой модели начинается от 870 тыс. руб.

По заявлению экспертов, стоимость многих версий Kia повысилась на 20 тыс. руб. В этом случае подорожание затронуло такие модификации, как Soul, Cerato, Rio, Picanto и Ceed. В свою очередь кроссовер Sportage стал дороже на 10 000 – 30 000 рублей. При этом рамная версия Mohave увеличилась в цене на 70 000 – 150 000 руб.

По заявлению специалистов, ситуация на авторынке должна стабилизироваться. Автомобильные заводы в последнее время выпускают максимально возможные тиражи транспортных средств. При этом курс рубля остается пока стабильным.