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Депутат предложил метод борьбы со взятками на дорогах

Лера Букина
8 часов назад
Коррупцию на российских дорогах можно победить с помощью мобильных видеосредств и алкотестеров с фискальной памятью у сотрудников ГИБДД. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Депутат предложил метод борьбы со взятками на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эти аппараты помогут сравнивать число измерений и число протоколов, составленных инспекторами, указал он.
«Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть, они должны фиксировать и учитывать количество таких съемок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся», — уточнил Лысаков.
По словам парламентария, в Белоруссии уже давно используются такие спецсредства.
Стереть запись на подобных аппаратах будет нельзя, заявил Лысаков. Соответственно, она остается в памяти – ее нельзя выкрасть. В случае обнаружения руководством такого факта сотрудника может ждать тюремное заключение, отметил парламентарий.
Согласно правовой статистике Генпрокуратуры,
с начала 2021 года число коррупционных преступлений в России увеличилось на 20,9%.
Автоновости,Вячеслав Лысаков,ГИБДД,Конституционный комитет Госдумы,Генпрокуратура РФ,
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