Депутат предложил метод борьбы со взятками на дорогах

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Эти аппараты помогут сравнивать число измерений и число протоколов, составленных инспекторами, указал он.

«Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть, они должны фиксировать и учитывать количество таких съемок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся», — уточнил Лысаков.

По словам парламентария, в Белоруссии уже давно используются такие спецсредства.

Стереть запись на подобных аппаратах будет нельзя, заявил Лысаков. Соответственно, она остается в памяти – ее нельзя выкрасть. В случае обнаружения руководством такого факта сотрудника может ждать тюремное заключение, отметил парламентарий.

Согласно правовой статистике Генпрокуратуры