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Еще 1 тыс. 568 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Агентство «Москва»иещё 2
23 часа назад
Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 77 тыс. 914, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«В столице выздоровели еще 1 тыс. 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 77 тыс. 914. В Москве выявлено 3 тыс. 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 тыс. 207 человек», - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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