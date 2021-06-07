Еще 1 тыс. 568 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 77 тыс. 914, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели еще 1 тыс. 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 77 тыс. 914. В Москве выявлено 3 тыс. 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 тыс. 207 человек», - говорится в сообщении.