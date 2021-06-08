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В Пензенской области в январе-апреле умерли около 7,8 тыс. человек

ИА PenzaNewsиещё 2
21 час назад
Пенза, 8 июня – PenzaNews. 7 тыс. 788 человек умерли в Пензенской области в январе-апреле 2021 года, что на 1 тыс. 275 больше, чем за аналогичный период 2020-го; рост составил 19,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В Пензенской области в январе-апреле умерли около 7,8 тыс. человек
Фото: ИА PenzaNewsИА PenzaNews
Число детей, родившихся в регионе за четыре месяца текущего года, составило 2 тыс. 848. Это на 248 детей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение — 8%.
Таким образом, естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-апреле 2021 года составила 4 тыс. 940 человек.
По итогам четырех месяцев 2020 года она составляла 3 тыс. 417 человек.
Автоновости,Росстат,ИА PenzaNews,
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