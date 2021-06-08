АвтоВАЗ отказался от рестайлинга Lada Xray

По заявлению представителей автобренда, появление нового двигателя сопряжено с проведением больших объёмов работ, которые связаны с калибровками. Для этого потребуется очень много времени и затрат. В итоге они не смогут окупиться, принимая в учёт небольшие объемы производства.
К производству модели Lada Xray приступили в декабре 2015 г. В основе этого транспортного средства положили архитектуру шасси и кузова Альянса, адаптированные специалистами отечественного производителя под российские условия. Автомобили семейства Xray являются наиболее оснащёнными и комфортными среди моделей АвтоВАЗ.