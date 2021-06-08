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АвтоВАЗ отказался от рестайлинга Lada Xray

Car.ruиещё 2
1 час назад
АвтоВАЗ раньше планировал рестайлинг высокой модели Lada Xray в кузове хэтчбэк. В итоге руководство компании отказалось от этих планов.
АвтоВАЗ отказался от рестайлинга Lada Xray
Фото: Car.ruCar.ru
Автобренд собирается сосредоточиться на выпуске специальных версий Lada Xray. Эксперимент с модификациями Black и Instinct оказался довольно успешным. Lada Xray не получит 8-клапанную силовую установку, за счёт чего можно было бы уменьшить стоимость модели.
По заявлению представителей автобренда, появление нового двигателя сопряжено с проведением больших объёмов работ, которые связаны с калибровками. Для этого потребуется очень много времени и затрат. В итоге они не смогут окупиться, принимая в учёт небольшие объемы производства.
К производству модели Lada Xray приступили в декабре 2015 г. В основе этого транспортного средства положили архитектуру шасси и кузова Альянса, адаптированные специалистами отечественного производителя под российские условия. Автомобили семейства Xray являются наиболее оснащёнными и комфортными среди моделей АвтоВАЗ.
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