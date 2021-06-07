Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона

По сути, это был всё тот же Busso V6 3.0, который на модели 75 развивал 192 силы. После выставки пресса писала, будто Carrozzeria Castagna подняла его мощность до 300 с лишним лошадиных сил, но замеры на стенде показали, что реальная отдача была в районе 255. При этом, по словам Уберто Петра, в доводке мотора им помогала компания, специализирующаяся на подготовке машин DTM. Кроме нового дизайна и форсированного двигателя, «Виттории» отрядили 18-дюймовые колеса Tecnomagnesio из магниевого сплава, сиденья от BMW
8 серии, гоночный топливный бак и дверные замки от Lancia
Ypsilon.