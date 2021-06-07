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Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона

Motor.ru
3 часа назад
Итальянский аукционный дом Finarte выставил на торги купе Alfa Romeo Vittoria. Этот автомобиль построен ателье Carrozzeria Castagna в единственном экземпляре, и в 1995 году выставлялся на Женевском автосалоне. Одиннадцать лет назад «Виттория» прошла процедуру полной реставрации, и сейчас стоимость машины, по предварительным подсчетам, может составлять 195 000–225 000 евро, что соответствует 17,3–19,9 миллиона рублей.
Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона
Фото: Alfa Romeo Vittoria © FinarteAlfa Romeo Vittoria © Finarte
Современная Carrozzeria Castagna ведет свою историю с 1994 года. Предшествующая ей компания просуществовала с 1849 по 1954 год и заработала репутацию ателье, обслуживающего кинозвезд и членов королевских семей. Последние проекты бюро — это двухдверный Porsche Panamera Vistotal, вдохновлённый экспериментальным Lamborghini Marzal 1967 года, и вседорожный универсал на базе растянутого седана Audi A8 — но ни тот ни другой пока не увидели свет.
Купе Alfa Romeo Vittoria меж тем стало дебютной работой компании после её воскрешения итальянским бизнесменом Уберто Петра. Машину назвали в честь старшей дочери нового владельца, а основой для неё послужила двухдверка Alfa Romeo 75 образца 1987 года. При этом в ателье не только изготовили новый алюминиевый кузов, но и основательно покопались в механике. Так, передняя и задняя подвески обзавелись более жёсткими втулками, пружинами и регулируемыми амортизаторами Koni; заводские тормоза уступили место усиленным механизмам Brembo с шестипоршневыми суппортами; и даже двигатель получил свою порцию улучшений.
По сути, это был всё тот же Busso V6 3.0, который на модели 75 развивал 192 силы. После выставки пресса писала, будто Carrozzeria Castagna подняла его мощность до 300 с лишним лошадиных сил, но замеры на стенде показали, что реальная отдача была в районе 255. При этом, по словам Уберто Петра, в доводке мотора им помогала компания, специализирующаяся на подготовке машин DTM. Кроме нового дизайна и форсированного двигателя, «Виттории» отрядили 18-дюймовые колеса Tecnomagnesio из магниевого сплава, сиденья от BMW 8 серии, гоночный топливный бак и дверные замки от Lancia Ypsilon.
Уникальное купе долгое время «обитало» где-то на задворках Милана, пока в 2010 году его не решили восстановить. Судя по всему, машине переделали салон и заново изготовили заднюю часть стеклянной крыши. Ещё говорили, что Vittoria лишилась уникальной эмблемы с надписью Sic itur per angusta ad augusta («Так идут через теснины к вершинам») — вместо неё теперь стоит логотип Alfa Romeo — но на фотографиях Finarte эмблема присутствует.
Источник: Finarte
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