Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона

Уникальное купе долгое время «обитало» где-то на задворках Милана, пока в 2010 году его не решили восстановить. Судя по всему, машине переделали салон и заново изготовили заднюю часть стеклянной крыши. Ещё говорили, что Vittoria лишилась уникальной эмблемы с надписью Sic itur per angusta ad augusta («Так идут через теснины к вершинам») — вместо неё теперь стоит логотип Alfa Romeo — но на фотографиях Finarte эмблема присутствует.