В Москве начнут следить за таксистами

В электронный документ внесут данные о водительских правах, разрешение на перевозку пассажиров, а также сведения о штрафах и количестве отработанных часов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По оценке ведомства, система позволит исключить переработки таксистов и сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе. Регистрация в новой системе была открыта уже в апреле; предполагается, что в полную силу она начнёт работать в августе текущего года.