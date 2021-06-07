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В Москве заработает система слежения за переработками таксистов

Говорит Москваиещё 2
2 часа назад
У каждого водителя будет уникальный цифровой ID.
В Москве начнут следить за таксистами
Фото: ТАССТАСС
В электронный документ внесут данные о водительских правах, разрешение на перевозку пассажиров, а также сведения о штрафах и количестве отработанных часов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По оценке ведомства, система позволит исключить переработки таксистов и сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе. Регистрация в новой системе была открыта уже в апреле; предполагается, что в полную силу она начнёт работать в августе текущего года.
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