Ford представил компактный пикап Maverick

Пикап Ford Maverick представлен официально. Теперь это самый компактный грузовичок в модельном ряду «Голубого овала», а ещё — первый представитель класса, который «в базе» оснащен гибридной силовой установкой. Среди других фишек Maverick — интегрированная система крепления аксессуаров FITS и многофункциональная грузовая платформа Flexbed, позволяющая адаптировать доступное пространство под конкретные нужды.

Фото: Ford Maverick © Ford Ford Maverick © Ford

Нынешний Ford Maverick — это идеологический приемник пикапа Courier, который, в свою очередь, был не чем иным, как перелицованной Mazda B-Series . Новинка базируется на платформе Ford Escape/Bronco Sport и уже «в базе» оснащена гибридной силовой установкой на базе мотора 2.5, работающего по экономичному циклу Аткинсона и сопряженного с вариатором. Гибридная система развивает 194 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, обеспечивая «Маверику» расход на уровне Honda Civic . По паспорту компактный пикап потребляет 5,88 литра бензина на 100 километров при общем запасе хода больше 500 миль, или 805 километров.

Бензоэлектрические «Маверики» идут только с передним приводом. Если нужен полный, то придется заказывать машину с турбомотором 2.0 EcoBoost мощностью 254 силы и 376 Нм момента. Коробка в этом случае тоже будет другая — восьмидиапазонный автомат. А ещё для машин без гибридной надстройки можно заказать опциональный пакет 4K Tow Package, с которым максимально допустимая масса буксируемого прицепа увеличивается со стандартных 907 до 1814 килограммов.

В оснащение Ford Maverick включены медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; модем FordPass Connect с точкой доступа WiFi на 10 устройств; светодиодные фары, хотя задние остались галогенными; а также комплекс безопасности Ford Co-Pilot360 с автоматическим управлением дальним светом и функцией экстренного торможения. За доплату предложены адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ассистент Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий.

Фишка салона пикапа — система Ford Integrated Tether System, или FITS. Это крепление на торце центральной консоли для различные аксессуары: подстаканника, пепельницы, крючков для сумок или органайзера для кабеля. Все они могут хранится в отсеках под задними сиденьями, причем Ford хочет предоставить покупателям возможность самим создавать новые аксессуары, а точнее распечатывать их на 3D-принтере — для этого компания выложит в Сеть точные размеры FITS.

Ещё один повод для гордости — грузовая платформа Flexbed. С помощью досок, которые вставляются в боковины, в ней можно зафиксировать груз, сделать стойку для велосипедов и байдарок, приподнять часть пола и многое другое. Внутри есть две фиксирующие скобы, четыре D-образных кольца и резьбовые отверстия по бокам для установки С-профиля с дополнительными крюками. И это не считая розеток для подключения электрооборудования (две на 12 и две на 110 вольт (в кузове и салоне), а также пары скоб на дверце, которые выступают в роли открывалок для бутылок.