Ford представил компактный пикап Maverick

Нынешний Ford Maverick
— это идеологический приемник пикапа Courier, который, в свою очередь, был не чем иным, как перелицованной Mazda B-Series
. Новинка базируется на платформе Ford Escape/Bronco Sport и уже «в базе» оснащена гибридной силовой установкой на базе мотора 2.5, работающего по экономичному циклу Аткинсона и сопряженного с вариатором. Гибридная система развивает 194 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, обеспечивая «Маверику» расход на уровне Honda Civic
. По паспорту компактный пикап потребляет 5,88 литра бензина на 100 километров при общем запасе хода больше 500 миль, или 805 километров.