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ГИБДД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей

ТАССиещё 2
1 час назад
Научный центр безопасности дорожного движения МВД России предлагает создать электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре научного центра, с которым ознакомился ТАСС.
ГИБДД предложила создать медицинский реестр водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания", - сказано в материалах.
Там отмечается, что за последние 6 лет только на территории Москвы среди лиц, совершивших ДТП в состоянии опьянения, порядка 8-9% до происшествия попадали в поле зрения наркологической службы.
Автоновости,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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