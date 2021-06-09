ГИБДД предложила создать медицинский реестр водителей

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России предлагает создать электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре научного центра, с которым ознакомился ТАСС.
"Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания", - сказано в материалах.
Там отмечается, что за последние 6 лет только на территории Москвы среди лиц, совершивших ДТП в состоянии опьянения, порядка 8-9% до происшествия попадали в поле зрения наркологической службы.