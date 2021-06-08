Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV

Разработчики чешского автомобильного концерна Skoda выводят на рынок спортивную версию, получившую название Enyaq iV.

Электрифицированный кроссовер разработан для европейского рынка. В основе модели лежит платформа MEB, которая ранее использовалась для выпуска и других машин марки. Экстерьер новинки отличается за счет несколько измененной решетки радиатора, тонкой светодиодной полосы, проходящей через всю переднюю часть автомобиля.

В салоне могут быть использованы другие цветовые варианты отделки, черная обивка потолка, трёхспицевый руль, а также другие кресла, алюминиевые накладки на педали, по-другому оформленные напольные коврики. Кроме того, можно увидеть декоративные вставки, которые проявляются по всему салону.