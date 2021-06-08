Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV

Разработчики чешского автомобильного концерна Skoda
выводят на рынок спортивную версию, получившую название Enyaq iV.
Электрифицированный кроссовер разработан для европейского рынка. В основе модели лежит платформа MEB, которая ранее использовалась для выпуска и других машин марки. Экстерьер новинки отличается за счет несколько измененной решетки радиатора, тонкой светодиодной полосы, проходящей через всю переднюю часть автомобиля.
В салоне могут быть использованы другие цветовые варианты отделки, черная обивка потолка, трёхспицевый руль, а также другие кресла, алюминиевые накладки на педали, по-другому оформленные напольные коврики. Кроме того, можно увидеть декоративные вставки, которые проявляются по всему салону.
Автомобиль будет оснащен электромотором, мощность которого составит 179 или 204 лошадиных силы в зависимости от модификации. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. На разгон с 0 до 100 км/ч такое авто тратит 6,9 секунды. На одном заряде батареи можно проехать до 460 километров.