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Компания Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV

Car.ru
1 час назад
Разработчики чешского автомобильного концерна Skoda выводят на рынок спортивную версию, получившую название Enyaq iV.
Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV
Фото: Car.ruCar.ru
Электрифицированный кроссовер разработан для европейского рынка. В основе модели лежит платформа MEB, которая ранее использовалась для выпуска и других машин марки. Экстерьер новинки отличается за счет несколько измененной решетки радиатора, тонкой светодиодной полосы, проходящей через всю переднюю часть автомобиля.
В салоне могут быть использованы другие цветовые варианты отделки, черная обивка потолка, трёхспицевый руль, а также другие кресла, алюминиевые накладки на педали, по-другому оформленные напольные коврики. Кроме того, можно увидеть декоративные вставки, которые проявляются по всему салону.
Автомобиль будет оснащен электромотором, мощность которого составит 179 или 204 лошадиных силы в зависимости от модификации. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. На разгон с 0 до 100 км/ч такое авто тратит 6,9 секунды. На одном заряде батареи можно проехать до 460 километров.
Автоновости,Skoda,
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