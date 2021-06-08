"Яндекс.Драйв" ввел рейтинги для водителей

В приложении "Яндекс.Драйв" появилась опция "профиль вождения". Она позволяет увидеть историю поездок, статистику нарушений и неаккуратного вождения, а также статус пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер Агентство "Москва"/Мобильный репортер

"Профиль вождения" – это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше", – пояснили в пресс-службе.

Так, для тех, кто водит аккуратно, будет предусмотрена программа лояльности. А любителей агрессивного вождения сначала предупредят и посоветуют им, как улучшить манеру езды, затем, если предупреждение не сработает, для них поднимется стоимость тарифов из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Пользователи, которые не исправятся, могут быть и вовсе отключены от сервиса – сначала временно, затем навсегда.

Уточняется, что алгоритм анализирует последние 200 километров поездок или столько, сколько водитель успел проехать. В числе факторов, которые влияют на рейтинг пользователей, резкие торможение и старт, игра "в шашечки", крутые входы в повороты и превышения скорости.

Прежде чем вводить опцию, алгоритм "Яндекса" проанализировал обезличенные данные о 100 миллионах поездок, совершенных за последние 2,5 года, и установил, какие дорожные ситуации наиболее часто приводят к авариям. Кроме того, с 4 мая по 7 июня 2021 года с помощью новой модели анализа он оценивал вождение случайных пользователей, 90% из них в итоге получили статус "хороший водитель".