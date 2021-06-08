Пикап Nissan Navara готовится к «смерти» в Европе

В конце прошлого года состоялся дебют долгожданного обновления Navara. Пикап-ветеран не способен уже справляться с жесткой конкуренцией. Автобренд решил не предлагать на европейском авторынке замену Navara.

По завершению производства текущей модели, она уйдет из европейской модельной линейки. Сегодня Navara производят в Испании. Речь идёт о заводе марки в Зона Франка де Барселона. Но в декабре текущего года эти автозаводы закроются. После этого «смерть» пикапа Navara на территории Европы подтвердится.