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Пикап Nissan Navara готовится к «смерти» в Европе

Car.ru
1 час назад
Nissan прекратит поставлять модель Navara в европейские дилерские автомобильные центры. Японский производитель решил уйти из этой категории.
Пикап Nissan Navara готовится к «смерти» в Европе
Фото: Car.ruCar.ru
В конце прошлого года состоялся дебют долгожданного обновления Navara. Пикап-ветеран не способен уже справляться с жесткой конкуренцией. Автобренд решил не предлагать на европейском авторынке замену Navara.
По завершению производства текущей модели, она уйдет из европейской модельной линейки. Сегодня Navara производят в Испании. Речь идёт о заводе марки в Зона Франка де Барселона. Но в декабре текущего года эти автозаводы закроются. После этого «смерть» пикапа Navara на территории Европы подтвердится.
Nissan имеет возможность импортировать новый вариант Navara в ЕС со своего автозавода на территории Таиланда. Однако по заявлению представителей автопроизводителя, такие действия будут нерентабельными.
Согласно планам, реализации должны прекратиться на протяжении будущего года.
Автоновости,Nissan Navara,Nissan,ЕС,
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