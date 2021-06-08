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Новый Cadillac Escalade можно заказать в России

Car.ru
1 час назад
Продажи обновленной модели Cadillac Escalade пятого поколения начнутся на российском рынке в ближайшее время.
Новый Cadillac Escalade можно заказать в России
Фото: Car.ruCar.ru
Официальный старт продаж запланирован на 1 июля текущего года, но официальные дилеры готовы принимать предварительные заявки на покупку машины уже с 8 июня 2021 года.
Внедорожник оснащен 6,2-литровым агрегатом, мощность которого 416 лошадиных сил. Пару мотору составляет десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Для разгона до 100 километров в час требуется 6,6-секунды. Максимальная скорость не превышает отметки в 250 километров в час.
Адаптивная пневматическая подвеска Air Ride Adaptive Suspension обеспечивает постоянное автоматическое поддержание горизонтального положения кузова. Кроме того, новинка будет оснащена специальной системой, которая может уменьшать и увеличивать дорожный просвет в зависимости от загруженности автомобиля.
При движении по трассе клиренс уменьшается для существенного улучшения аэродинамики и экономии топлива. Стоимость новинки на данный момент не озвучивается.
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