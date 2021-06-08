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Toyota выпустит на рынок новую модель в стиле Highlander

Car.ru
2 часа назад
Производители японского автомобильного концерна Toyota готовятся выпустить на рынок новую модель, разработанную в стиле Highlander.
Toyota выпустит на рынок новую модель в стиле Highlander
Фото: Car.ruCar.ru
Новинка будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового агрегата и электромотора. Автомобиль будет доступен для покупателей как с передним, так и с полным приводом. В паре с гибридной установкой будет работать автоматическая коробка передач.
Автомобиль будет конкурировать с ранее представленными моделями Buick GL8 и Volkswagen Weiran, которые успешно продаются на мировом рынке. Сборка машины будет осуществляться на заводе концерна, расположенном в Китае.
Компания планирует выпускать более 100 тысяч единиц в год. Именно такая информации была указана в официальном документе.
Оснащение автомобиля включит в себя такие опции, как: климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, продвинутую мультимедиа с цифровым экраном, иммобилайзер, систему курсовой устойчивости и так далее.
Автоновости,Buick GL8,Buick,Toyota,Volkswagen,
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