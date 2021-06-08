Toyota выпустит на рынок новую модель в стиле Highlander

Новинка будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового агрегата и электромотора. Автомобиль будет доступен для покупателей как с передним, так и с полным приводом. В паре с гибридной установкой будет работать автоматическая коробка передач.
Оснащение автомобиля включит в себя такие опции, как: климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, продвинутую мультимедиа с цифровым экраном, иммобилайзер, систему курсовой устойчивости и так далее.