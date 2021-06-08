Toyota выпустит на рынок новую модель в стиле Highlander

Производители японского автомобильного концерна Toyota готовятся выпустить на рынок новую модель, разработанную в стиле Highlander.

Фото: Car.ru Car.ru

Новинка будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового агрегата и электромотора. Автомобиль будет доступен для покупателей как с передним, так и с полным приводом. В паре с гибридной установкой будет работать автоматическая коробка передач.

Автомобиль будет конкурировать с ранее представленными моделями Buick GL8 Volkswagen Weiran, которые успешно продаются на мировом рынке. Сборка машины будет осуществляться на заводе концерна, расположенном в Китае.

Компания планирует выпускать более 100 тысяч единиц в год. Именно такая информации была указана в официальном документе.