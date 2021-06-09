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ГИБДД хочет ограничить скорость в городах до 30 км/ч

News.ruиещё 8
1 час назад
ГИБДД поддерживает снижение скорости до 30 километров в час внутри населённых пунктов и городов. Об этом ТАСС рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Но он считает, что подобные инициативы должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.
ГИБДД хочет значительно ограничить скорость в городах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Сейчас максимально разрешённая скорость в городах — 60 километров в час. Также есть максимальный нештрафуемый порог — 80 километров в час.
С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить, — сказал Митрошин.
Он также отметил, что нужно просвети масштабную ревизию улично-дорожных сетей и уже на её основании вводить ограничения. Понятно, что при снижении на магистрали скорости со 130 километров в час до 30, никто этому следовать не будет, сказал начальник ведомства.
Впрочем, отметил он, полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.
Ранее Митрошкин заявил, что электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей.
Автоновости,Дмитрий Митрошин,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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