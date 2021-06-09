ГИБДД хочет значительно ограничить скорость в городах

Сейчас максимально разрешённая скорость в городах — 60 километров в час. Также есть максимальный нештрафуемый порог — 80 километров в час.

Он также отметил, что нужно просвети масштабную ревизию улично-дорожных сетей и уже на её основании вводить ограничения. Понятно, что при снижении на магистрали скорости со 130 километров в час до 30, никто этому следовать не будет, сказал начальник ведомства.