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В России зафиксировали рекордные с марта 11,7 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

Свободные новостииещё 3
22 часа назад
За сутки вРоссии зарегистрировали почти 11,7 тысячи новых случаев COVID-19. Этот показатель стал максимальным с начала марта. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает оперштаб.
При этом количество заболевших в Москве стало рекордным с середины января. В Москве инфекция подтвердилась у 5245 человек. В последний раз свыше пяти тысяч заболевших было зафиксировано 15 января, когда их было 5,5 тысячи. За сутки в Москве скончались сразу 63 человека. При этом госпитализировали 1,4 тысячи жителей, а выздоровели почти 2,7 тысячи пациентов.
С начала пандемии в Москве коронавирус был зафиксирован у 1,2 миллиона человек, вылечились более миллиона, умерли 20711 пациентов.
Число случаев коронавируса в столице растет седьмой день подряд.
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