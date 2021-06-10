В России зафиксировали рекордные с марта 11,7 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

За сутки вРоссии зарегистрировали почти 11,7 тысячи новых случаев COVID-19. Этот показатель стал максимальным с начала марта. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает оперштаб.

При этом количество заболевших в Москве стало рекордным с середины января. В Москве инфекция подтвердилась у 5245 человек. В последний раз свыше пяти тысяч заболевших было зафиксировано 15 января, когда их было 5,5 тысячи. За сутки в Москве скончались сразу 63 человека. При этом госпитализировали 1,4 тысячи жителей, а выздоровели почти 2,7 тысячи пациентов.