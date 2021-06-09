«Революционные» тоннели Илона Маска под Лас-Вегасом разочаровали пользователей

Tesla Глава компаний SpaceX Илон Маск построил якобы инновационные тоннели под Лас-Вегасом, пообещав там скорость перемещения пассажиров в 240 км/ч. На самом деле люди ездят со скоростью до 40 км/ч.

Обычные пассажиры и корреспонденты, успевшие проехаться под конференц-залом Лас-Вегаса в новых тоннелях Илона Маска, подвергли критике его проект. По словам людей, это всего лишь самые обычные тоннели, а не какая-то революционная конструкция. В одном из испытательных заездов удалось установить рекорд скорости 185 км/ч, а перед началом официального запуска была обещана скорость 240 км/ч.

По факту же пассажиров возят со скоростью 40-60 км/ч. Тоннель протяженностью 1,2 км в результате машины проезжают в 3-4 раза дольше, чем предполагалось ранее.