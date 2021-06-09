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«Революционные» тоннели Илона Маска под Лас-Вегасом разочаровали пользователей

Car.ru
1 час назад
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск построил якобы инновационные тоннели под Лас-Вегасом, пообещав там скорость перемещения пассажиров в 240 км/ч. На самом деле люди ездят со скоростью до 40 км/ч.
«Революционные» тоннели Илона Маска под Лас-Вегасом разочаровали пользователей
Фото: Car.ruCar.ru
Обычные пассажиры и корреспонденты, успевшие проехаться под конференц-залом Лас-Вегаса в новых тоннелях Илона Маска, подвергли критике его проект. По словам людей, это всего лишь самые обычные тоннели, а не какая-то революционная конструкция. В одном из испытательных заездов удалось установить рекорд скорости 185 км/ч, а перед началом официального запуска была обещана скорость 240 км/ч.
По факту же пассажиров возят со скоростью 40-60 км/ч. Тоннель протяженностью 1,2 км в результате машины проезжают в 3-4 раза дольше, чем предполагалось ранее.
The Boring Company на максимальной мощности собирается применять десятки электрокаров Tesla Model Y, Model X и Model 3, способные перевозить по пять человек на большой скорости. Сейчас же автомобилей меньше, там помещается три человека в салоне, а управляет транспортом один водитель.
Автоновости,Tesla,Илон Маск,SpaceX,
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