BMW сократит производство из-за дефицита микросхем

По его информации, со следующего понедельника отменяется сменный график работы персонала. Вместо двух смен в неделю вводится только одна. При этом указывается, что в настоящее время на заводе работают примерно 17 тыс. сотрудников. Однако пока неясно, сколько именно работников пострадают из-за подобных нововведений.

Глобальные проблемы с поставками полупроводников, по ее мнению, требуют "ежедневного обновления планирования" при закупках и производстве. В конце апреля, как пишет агентство, BMW сообщила о временной приостановке производства на своем предприятии по выпуску автомобилей Mini в Оксфорде, а также на заводе в Регенсбурге в Германии из-за нехватки микросхем. Причем, предприятие в Англии было одним из немногих автомобильных заводов в мире, которые в последнее время работали на полную мощность, чему способствовал экспорт продукции в Китай и спрос на новейшие электрические модели Mini.