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DPA: BMW сообщила о предстоящем сокращении производства из-за дефицита микросхем

ТАСС
59 минут назад
Германский автогигант BMW объявил о предстоящем сокращении производства на заводе в Дингольфинге (федеральная земля Бавария) из-за острой нехватки комплектующих, в частности микросхем. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря компании.
BMW сократит производство из-за дефицита микросхем
Фото: ReutersReuters
По его информации, со следующего понедельника отменяется сменный график работы персонала. Вместо двух смен в неделю вводится только одна. При этом указывается, что в настоящее время на заводе работают примерно 17 тыс. сотрудников. Однако пока неясно, сколько именно работников пострадают из-за подобных нововведений.
"На данный момент ощущается дефицит микросхем для комплектующих, которые необходимы при производстве большой серии автомобилей BMW", - приводит DPA слова пресс-секретаря германской компании.
Глобальные проблемы с поставками полупроводников, по ее мнению, требуют "ежедневного обновления планирования" при закупках и производстве. В конце апреля, как пишет агентство, BMW сообщила о временной приостановке производства на своем предприятии по выпуску автомобилей Mini в Оксфорде, а также на заводе в Регенсбурге в Германии из-за нехватки микросхем. Причем, предприятие в Англии было одним из немногих автомобильных заводов в мире, которые в последнее время работали на полную мощность, чему способствовал экспорт продукции в Китай и спрос на новейшие электрические модели Mini.
Ранее президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст выразил мнение, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Как он сказал вещательной корпорации Би-би-си, пройдет пара лет, прежде чем появится достаточно дополнительных мощностей для производства чипов. Глобальный дефицит микросхем, который имеется в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.
Кроме того, мировые проблемы с поставками полупроводников продолжают оказывать негативное влияние на автопроизводителей. Многие из них были вынуждены приостановить производство на несколько недель и перевести сотрудников на сокращенный рабочий день. Так, в конце апреля германский автоконцерн Daimler сообщил о переводе 18,5 тыс. сотрудников двух своих предприятий на неполный рабочий день в связи с перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Германский автогигант Volkswagen также перевел тысячи сотрудников на заводе в Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) на неполный рабочий день.
Автоновости,Daimler,BMW,Volkswagen,IBM,Автоваз,ИА DPA,
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