BMW сократит производство из-за дефицита микросхем

Кроме того, мировые проблемы с поставками полупроводников продолжают оказывать негативное влияние на автопроизводителей. Многие из них были вынуждены приостановить производство на несколько недель и перевести сотрудников на сокращенный рабочий день. Так, в конце апреля германский автоконцерн Daimler
сообщил о переводе 18,5 тыс. сотрудников двух своих предприятий на неполный рабочий день в связи с перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Германский автогигант Volkswagen
также перевел тысячи сотрудников на заводе в Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) на неполный рабочий день.