Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек

Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 31 мая по 7 июня увеличилась на 11 копеек — до 47,93 рубля за литр, при этом в лидерах роста оказался Аи-98, который подрожал сразу на 19 копеек, свидетельствуют материалы Росстата

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По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 8 копеек, до 45,2 рубля, а Аи-95 — на 13 копеек, до 48,88 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 55,63 рубля за литр, увеличившись за неделю на 19 копеек. В то же время дизельное топливо за прошедшую неделю незначительно подешевело — на 1 копейку, до 49,7 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Салехарде – на 2,1%, Севастополе – на 1,1% и Красноярске – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске – на 3,2% и Майкопе – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

Производство бензина в РФ за неделю с 31 мая по 6 июня снизилось на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 753,8 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 0,5%, до 1,479 миллиона тонн.

"Автомобильные бензины с октановым числом 98 и 100 являются премиальным видом топлива, на бензины этих марок в общем объеме потребления в России суммарно приходится всего 1,3%, что не оказывает какого-либо значимого эффекта на баланс спроса и предложения и динамику цен на топливо на российском рынке в целом", — прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что в целом с начала июня ежесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок в среднем на 4,6% выше, чем в докризисном 2019 году. В частности, по Аи-92 они составляют 59 тысяч тонн в сутки, что практически соответствует аналогичному периоду 2019 года, а по Аи-95 — 43,2 тысячи тонн в сутки, что на 11% выше аналогичного периода 2019 года. Общее производство бензина обеих марок также практически соответствует 2019 году.