Автомобиль принцессы Дианы выставили на продажу

Представитель аукциона Reeman Dansie Льюис Рабетт отметил, что Ford Escort – скромный автомобиль, «но тот, кто был его первым владельцем, выводит его на совершенно другой уровень».

По мнению представителя компании, машина будет интересна коллекционерам и станет «идеальным предметом для разговора в любом гараже».

Ford Escort – не первый автомобиль принцессы Дианы, выставленный на аукцион. В 1990-х годах с молотка ушла первая машина, которую водила леди Спенсер - Austin Mini Metro с пробегом в 30 тысяч километров. За него выручили 6 тысяч фунтов стерлингов (613,6 тысячи рублей по сегодняшнему курсу). Сейчас машина выставлена в Транспортном музее Ковентри.