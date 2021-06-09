Автомобиль принцессы Дианы выставили на продажу

Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort
, подаренный ей принцем Чарльзом
перед свадьбой в 1981 году, выставили на аукцион за 40 тысяч фунтов стерлингов (4,1 млн рублей).
Как сообщает ТАСС
со ссылкой на газету Times, автомобиль имеет пробег 83 тысячи миль (133,5 тысячи километров), мощность его двигателя составляет 1,6 литра.
Представитель аукциона Reeman Dansie Льюис Рабетт отметил, что Ford Escort – скромный автомобиль, «но тот, кто был его первым владельцем, выводит его на совершенно другой уровень».
По мнению представителя компании, машина будет интересна коллекционерам и станет «идеальным предметом для разговора в любом гараже».
Ford Escort – не первый автомобиль принцессы Дианы, выставленный на аукцион. В 1990-х годах с молотка ушла первая машина, которую водила леди Спенсер - Austin Mini Metro с пробегом в 30 тысяч километров. За него выручили 6 тысяч фунтов стерлингов (613,6 тысячи рублей по сегодняшнему курсу). Сейчас машина выставлена в Транспортном музее Ковентри.
В 2020 году был продан принадлежащий Диане Audi 80
Cabriolet 1994 года выпуска мощностью двигателя 2,3 литра с пробегом 35 тысяч километров. Он ушел с молотка за 58 тысяч фунтов (почти 6 млн рублей).
В 2019 году бронированный Rolls-Royce
1987 года выпуска, на котором ездила принцесса Диана в ходе визита в США в 1990 году, выставили на торги со стартовой ценой 26 тысяч долларов (1,9 млн рублей по сегодняшнему курсу).