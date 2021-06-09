Компания Ротенберга создаст гоночный электрокар

«С момента своего основания в 2013 году мы получили колоссальный опыт работы с известнейшими мировыми создателями спортивных машин и автомобилестроительными концернами, реализовали ряд успешных гоночных проектов. Сейчас мы готовы к тому, чтобы использовать этот опыт в России, совместив его с опытом и наработками лучших отечественных конструкторов и дизайнеров, поставив перед собой ещё более смелые и масштабные задачи», — приводит слова Ротенберга пресс-служба BR Engineering.
«Мы готовы к новым вызовам и уверены в успехе. Что касается электрокара, то для компании BR Engineering это сам по себе непростой проект – мы никогда раньше не строили автомобили на электротяге. И гражданский автомобиль, хотя он и будет оснащён бензиновым двигателем, — это тоже сложнейший проект как в конструкторской части, так и в плане его дальнейшей сертификации для дорог общего пользования. Но, я уверен, что имея столь серьезного партнёра в лице московского Политеха, нам по силу реализовать эти задачи», — сказал руководитель проекта компании BR Engineering Михаил Алёшин.