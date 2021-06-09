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Полисы ОСАГО в России подешевели для большинства водителей

Car.ru
32 минуты назад
С момента вступления в силу в РФ поправок в закон «Об ОСАГО», предусматривающих индивидуализацию тарифов, прошел практически год. Представители РСА подвели промежуточные итоги, рассказав об особенностях следующего этапа реформы «автогражданки».
Полисы ОСАГО подешевели для большинства водителей
Фото: Car.ruCar.ru
Эксперты отметили, что страховщикам предоставляется возможность назначения индивидуальных тарифов в рамках установленной базовой ставки для клиентов. Теперь средняя стоимость ОСАГО в РФ уменьшилась за 6 месяцев на 6 процентов либо 455 руб.
Аналитики сравнивали цены января-февраля текущего года с ценниками августа-сентября прошлого года, когда нововведения вступали в силу.
За период январь-май ОСАГО на легковушки, которые принадлежат физлицам, стали дешевле для 67,6 процента автомобилистов. Для остальных 32,4% тарифы остались на уровне 2020 года или ненамного повысились.
Центробанк, законодатели и РСА обсуждают уже следующий этап индивидуализации полисов ОСАГО. Авторы предлагают повысить размер выплат страховок по здоровью и жизни до 2 000 000 руб., отменить мощностной/региональный коэффициент, учет износа запчастей при возмещении ущерба, нанесенного авто.
Автоновости,Центральный банк России,
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