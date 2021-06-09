Полисы ОСАГО подешевели для большинства водителей

С момента вступления в силу в РФ поправок в закон «Об ОСАГО», предусматривающих индивидуализацию тарифов, прошел практически год. Представители РСА подвели промежуточные итоги, рассказав об особенностях следующего этапа реформы «автогражданки».

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Эксперты отметили, что страховщикам предоставляется возможность назначения индивидуальных тарифов в рамках установленной базовой ставки для клиентов. Теперь средняя стоимость ОСАГО в РФ уменьшилась за 6 месяцев на 6 процентов либо 455 руб.

Аналитики сравнивали цены января-февраля текущего года с ценниками августа-сентября прошлого года, когда нововведения вступали в силу.

За период январь-май ОСАГО на легковушки, которые принадлежат физлицам, стали дешевле для 67,6 процента автомобилистов. Для остальных 32,4% тарифы остались на уровне 2020 года или ненамного повысились.