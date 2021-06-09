Дилеры пожаловались на нехватку премиальных авто

Несмотря на дефицит авто, число их продаж неуклонно возрастает. Рост продаж исчисляется сотнями процентов. Только за май 2021 года было куплено 147 378 новых машин, что на 133.8 % больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Фото: Car.ru Car.ru

В июне будет наблюдаться аналогичная ситуация. Только в июле показатели будут более стабильными. Летом ожидается осложнение на автомобильном рынке из-за нехватки микрочипов. Постепенно объем продаж пойдет на спад.

Майские показатели по продажам все же уступают данным, полученным в апреле. Тогда было продано 151 964 автомашины. Наблюдается кризис, связанный с отсутствием некоторых деталей и запасных частей.

Машин выпускается все меньше и меньше, а цены на них растут. Mitsubishi с начала года по июнь продала на 6 % меньше автомобилей, чем за тот же период в прошлом году. Снизилось число продаж и у Jaguar

В настоящее время спрос превышает предложение. Прежде всего, по причине пандемии, кроме того, во всем мире наблюдаются проблемы с поставками полупроводников.