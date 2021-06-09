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Дилеры жалуются на нехватку премиальных авто

Car.ru
2 часа назад
Несмотря на дефицит авто, число их продаж неуклонно возрастает. Рост продаж исчисляется сотнями процентов. Только за май 2021 года было куплено 147 378 новых машин, что на 133.8 % больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Дилеры пожаловались на нехватку премиальных авто
Фото: Car.ruCar.ru
В июне будет наблюдаться аналогичная ситуация. Только в июле показатели будут более стабильными. Летом ожидается осложнение на автомобильном рынке из-за нехватки микрочипов. Постепенно объем продаж пойдет на спад.
Майские показатели по продажам все же уступают данным, полученным в апреле. Тогда было продано 151 964 автомашины. Наблюдается кризис, связанный с отсутствием некоторых деталей и запасных частей.
Машин выпускается все меньше и меньше, а цены на них растут. Mitsubishi с начала года по июнь продала на 6 % меньше автомобилей, чем за тот же период в прошлом году. Снизилось число продаж и у Jaguar.
В настоящее время спрос превышает предложение. Прежде всего, по причине пандемии, кроме того, во всем мире наблюдаются проблемы с поставками полупроводников.
По оценке экспертов дефицит новых автомобилей будет сохраняться еще 2-3 квартала.
Автоновости,Jaguar,Mitsubishi,
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